Campo Mourão: Homem agride mulher e acaba preso por lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo

Por volta das 16h40min deste domingo (15), a Polícia Militar foi solicitada para atendimento de ocorrência de violência doméstica e ameaça na Rua Flamboyant, no Jardim Paulista em Campo Mourão.

De acordo com a solicitante (34 anos), seu companheiro (29 anos) estava alcoolizado e com o som em volume bastante alto. Segundo ela, quando ela pediu para que ele baixasse o volume foi agredida com socos.

Após a agressão o homem se evadiu em um veículo, e ainda conforme os relatos da mulher, no carro havia um revólver.

Durante buscas, o suspeito foi localizado e abordado no Jardim Parigot de Souza, porém disse que o carro estava na casa de um conhecido. Com base nas informações, os policiais foram até a residência citada e encontraram, no porta-luvas, um revólver Cal. 38 com seis munições intactas.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

11º BPM – Ubiratã Online

