Criminosos invadem Hospital Metropolitano e executam homem em Sarandi

Na tarde desse domingo (15), um crime ousado aconteceu na cidade de Sarandi. Diego Henrique Valentin (vulgo Pestinha) de 25 anos que estava hospitalizado devido a uma tentativa de homicídio desde a última quarta feira foi morto com mais de 16 tiros de arma de fogo de calibre 9mm dentro da UTI do hospital Metropolitano.



O hospital foi invadido por 3 pessoas encapuçados e com agasalhos, renderam os seguranças, médico e enfermeiras e em seguida arrombaram a porta da UTI e efetuaram os tiros matando Diego. Os elementos fugiram num veículo Space Fox ano 2011 com placas de Curitiba que consta que foi roubado no dia 07/08 na cidade de Mandaguaçu.

Depois do homicídio o veículo foi encontrado queimado no final da avenida morangueira próximo a estrada Duzentão.



A esposa de Diego deu a luz nesse final de semana e no período da manhã antes do assassinato foi feito uma ligação de vídeo para que Diego conhecesse o filho.



O principal suspeito do assassinato de Diego foi Lincoln Vam Damme Ferreira, 23 anos apelido Vam Damme.

Diego (Pestinha) sofreu um atentado de homicídio na última quarta feira onde recebeu 3 tiros e foi hospitalizado até a data desse domingo onde foi executado no leito da UTI.



O Delegado de Sarandi Dr. Adriano já identificou o assassino e diz que o homicídio está ligado com o homicídio de Diego por tráfico de drogas. Diego era considerado uns dos chefes do tráfico da cidade de Sarandi. Lincoln têm uma grande ficha criminal e processos em tramitação na cidade de Itajai SC e faz uso de tornozeleira eletrônica.



O corpo foi encaminhado ao IML de Maringá e a polícia civil já está próximo a conseguir pôr os meliantes atrás das grades.



Texto Marlene Reis

Reportagem Wagner Sabaini

