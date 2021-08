Dois milhões de doses prontas da Coronavac chegam ao Brasil

Um lote com dois milhões de doses prontas da Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzida em parceria pelo Instituto Butantan com a empresa farmacêutica chinesa Sinovac, desembarcou em Guarulhos na noite deste domingo (15).

O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, o superintendente da Fundação Butantan, Reinaldo Sato, e a coordenadora-geral do PEI (Plano Estadual de Imunização), Regiane de Paula, acompanharam a entrega dos imunizantes.

O lote, enviado pela biofarmacêutica chinesa Sinovac, chegou em um voo da companhia aérea Turkish Airlines por volta das 19h45 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A aeronave saiu de Pequim (China) e fez escala em Istambul (Turquia), antes de chegar ao Brasil.

Segundo nota do governo paulista, “a chegada das vacinas prontas para aplicação é resultado de um encontro entre representantes do Governo de São Paulo, Instituto Butantan e a Sinovac”.

As doses serão alocadas no armazém do Ministério da Saúde e inspecionadas pelo Butantan antes de serem liberadas para o PNI (Programa Nacional de Imunização).

