Motociclista é preso após perseguição em Mamborê

O fato aconteceu na tarde deste domingo (15), quando a equipe da Policia Militar de Mamborê realizava patrulhamento na Av. Manoel Francisco da Silva próximo a Caixa Econômica Federal, momento em que visualizou uma motocicleta em atitude suspeita, ao tentar abordar, o condutor não obedeceu a ordem de parada e começou a fazer manobras perigosas, colocando em risco a vida do mesmo e a vida de terceiros que transitavam na via pública.



A equipe policial realizou o acompanhamento tático por várias quadras até a rua Piraí, cruzamento com Av. Augusto Mendes dos Santos, onde o condutor perdeu o controle e acabou caindo.

No entanto ainda tentou a fuga a pé e se escondeu na casa de sua mãe, onde a equipe adentrou e certificou a família que o rapaz que havia entrado na residência estava em flagrante delito e seria encaminhado a Delegacia. O rapaz ainda pulou uma janela tentando a fuga, mas foi abordado e diante dos fatos recebeu voz de prisão, o mesmo foi identificado e conduzido a Delegacia da Polícia Civil.

Ele irá responder pelos crimes de embriaguez ao volante, conforme teste do etilômetro que constatou 0.61 mg/l, também responderá por direção perigosa, desacato e desobediência. A motocicleta estava com débito desde o ano de 2011 e o condutor não possui CNH. Foi lavrada as notificações cabíveis e recolhida a motocicleta ao pátio do Destacamento da Polícia Militar.

Fonte e foto: Cidade Destaque

Publicidade: