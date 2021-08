PM apreende três armas e prende três pessoas por porte ilegal em Campina da Lagoa

Três homens foram encaminhados à delegacia e três armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar em Campina da Lago, em uma Propriedade Rural, nas imediações do Abatedouro do Ozorinho.

Com os homens os policiais apreenderam uma carabina calibre 38, uma espingarda calibre 22 e outra calibre 16. Os policiais conduziram a ocorrência após denúncias dando conta de homens armados em meio a uma plantação de trigo

efetuando disparos de arma de fogo.

Ao chegar na localidade, os policiais se depararam com quatro homens observando a carroceria de uma caminhonete, na qual havia um Javali abatido. Ao realizar a busca veicular foi localizada a carabina e dez munições num suporte acoplado à coronha da arma. Neste momento, surgiu na mesma estrada um Astra, de cor preta, no qual estavam dois

homens, que foram abordados pela equipe. Com os homens nada de ilícito foi localizado, porém, no carro, os policiais encontraram duas espingardas (calibre 22 e 16), sendo que a calibre 22 estava com a numeração raspada.

As armas estavam municiadas e mais munições foram encontradas no carro. No porta-malas do veículo os policiais encontraram outro Javali, de aproximadamente 60 quilos, abatido. Diante dos fatos, três homens foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para que fossem tomadas as devidas providências.

11º BPM – Ubiratã Online

