Policia Militar prende um e apreende três armas de fogo em Barbosa Ferraz

Um homem de 34 anos foi preso e três armas de fogo foram apreendidas por policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), por volta das 22h30 de sábado (14/08), no município de Barbosa Ferraz.

Durante abordagem a diversas pessoas que estavam numa lanchonete, no Distrito de Ourilândia, os policiais apreenderam dois revólveres e uma pistola.



A ação foi conduzida por uma equipe que fazia patrulhamento pelo distrito. Quando a equipe chegou, um dos indivíduos correu para os fundos e dispensou um revólver calibre 357, que foi localizado por um policial. O rapaz, de 34 anos, foi preso.

Ainda nas proximidades de onde estavam os abordados foi localizado mais um revólver. Já nos fundos do estabelecimento, perto do banheiro, os militares encontraram uma pistola calibre 25. Todas as armas encontradas pelos policiais estavam municiadas.

Os policiais já haviam recebido denúncias sobre pessoas armadas no distrito. O rapaz detido foi encaminhado, juntamente com as armas apreendidas, até a delegacia para que fossem adotadas as devidas providências.

11º BPM – Ubiratã Online

