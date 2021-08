Após discussão homem é esfaqueado por várias vezes em Cafelândia

No início da madrugada desta terça-feira (17), a equipe da Polícia Militar de Cafelândia foi solicitada a comparecer a uma residência na Rua José Czeniej, no Bairro Ouro Verde , onde um homem havia sido ferido por golpes de arma branca.

No local, a equipe policial foi informada que a vítima havia sido encaminhada ao pronto atendimento (PAM). A equipe se deslocou até o local e foi informada que o homem foi atingido por cerca de 12 golpes de faca nos braços e pernas e que estava sendo atendido.

Enquanto aguardava o atendimento a Polícia Militar retornou ao local das agressões, conversou com testemunhas e eles acabaram informando a autoria, segundo eles o agressor identificado como L. C. 25 anos e a vítima R. M. C. 46 anos de idade. As agressões aconteceram depois de uma discussão entre eles.

A Polícia Militar encontrou em cima do sofá da residência uma TV de 55 polegadas com fio da antena cortado e do outro lado da rua o cabo de energia da referida TV e fone de ouvido, no local havia muito sangue, a tv foi entregue para a filha da vítima. ao retornar ao pronto atendimento a polícia militar foi informada que o homem estava inconsciente e que havia recebido o atendimento e não corria risco de morte.

Foi realizada buscas em relação ao autor mas o homem acabou não sendo encontrado. A vítima continua internada no PAM aguardando vaga para ser transferida para um hospital, será transferido para o H.U. em Cascavel.

Com informações Portal Região – Ubiratã Online

Publicidade: