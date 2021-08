Menor é apreendido e veículo roubado é recuperado em Campo Mourão

Por volta das 16h desta segunda-feira (16), a Polícia Militar recuperou um veículo Ford/Escort e apreendeu um adolescente de 17 anos.

Os policiais estavam em patrulhamento pelo Parque Industrial, na saída para Farol, quando perceberam que um rapaz correu ao notar a viatura. Ele foi alcançado e abordado.

O jovem, que já é conhecido pala prática de furtos e roubos, disse que estava indo buscar um veículo que estava escondido em uma mata nas proximidades e depois levaria até o Conjunto Mendes, onde deixaria o carro estacionado em via pública.



Segundo o adolescente, um indivíduo que seria residente no Jd. Europa ia pagar R$ 100,00 para que o jovem executasse a missão. Com base nas informações, os policiais foram até o local indicado e encontraram o carro com registro de furto.

Diante dos fatos, o rapaz e o veículo foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

11º BPM – Ubiratã Online

