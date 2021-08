Paraná imunizou mais de 80% da população adulta contra Covid-19, diz Governador

O governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, falou na manhã desta terça-feira (17) no Centro de Medicamentos do Paraná, (Cemepar) em Curitiba, sobre o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, acompanhou a entrevista.

Durante o evento, Ratinho falou sobre a importância de da imunização para que a pandemia seja controlada. De acordo ele, quando os imunizantes chegam até o Estado, em até 24h acontece a distribuição entre os 399 municípios.

“O ritmo de vacina chegando no paraná tem sido frequente, muitas vezes tem um espaço de um ou dois dais, que é o tempo de sair do Centro de distribuição do Mistério da Saúde, até chegar aqui, quando chegam, são contadas e distribuídas de forma igualitária,” disse o Governador.

Ratinho também falou que a meta era imunizar 80% da população paranaense até agosto, mas com o ritmo da vacinação, a meta foi batida com 15 dais de antecedência. “Com essa velocidade, a gente quer que até setembro, 100% da população adulta esteja vacinada,” ressaltou.

