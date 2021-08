Polícia Militar de Goioerê apreende armas e 101 kg de maconha

Após receber denúncia na tarde desta segunda-feira (16), a equipe da Polícia Militar de Goioerê, acabou abordando dois homens que estavam com armas de fogo nas proximidades de onde a PM localizou 101 quilos de entorpecentes acondicionados em sacos plástico.

DROGAS. Por volta das 12 horas, a central de emergências da 2ª Cia de Goioerê, recebeu uma denúncia de trabalhadores rurais, que em meio a uma plantação de cana-de-açúcar haviam alguns sacos plásticos cheios de uma substância parecida com maconha. A equipe Rotam foi averiguar o fato e localizou seis volumes contendo 101,80 quilos do entorpecente que foi apreendido.

ARMAS DE FOGO. Na sequência a equipe, visualizou um Fiat/ Strada, de cor cinza, saindo de uma estrada rural próximo ao local que estava a droga, e então realizou uma abordagem do veículo que estava ocupado por dois homens que não tinham nenhum ilícito. No entanto, durante revista foi encontrado um saco plástico contendo 3 armas de fogo sem registro, sendo uma espingarda calibre 36 e duas espingardas calibre 32 com 9 cartuchos intactos.

Os abordados de 29 e 38 anos de idade assumiram a prática de caça ilegal e foram detidos sendo encaminhados, assim como as armas de fogo para as providências legais.

