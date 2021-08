Mulher é agredida pelo marido e policia é acionada em Campina da Lagoa

Uma mulher de 25 anos foi violentamente agredida pelo marido, por volta das 21h30 desta terça-feira (17), na residência do casal, em Campina da Lagoa.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima por volta das 21h50. O agressor fugiu e não foi localizado.

A mulher relatou que após dizer que queria conversar com o marido sobre separação, o homem, que aparentava estar sob efeito de drogas, não aceitou falar sobre o fim do relacionamento e apresentou comportamento agressivo, vindo a quebrar alguns móveis da casa. Além disso, o agressor a teria segurado pelo pescoço violentamente. Ao tentar correr, ela teria sido segura pelos cabelos e jogada no chão. A mãe e a tia do acusado tentaram intervir e foram ameaçadas de morte, segundo a vítima.

Além das agressões físicas, o homem também proferiu palavras depreciativas contra a sua honra. Logo depois das agressões, ela pediu ajuda a vizinhos, que então ligaram para a PM, haja vista que ele também havia tomado o celular da mulher.

Os policiais realizaram buscas em um endereço onde o acusado poderia estar, porém ele não foi encontrado. A vítima foi encaminhada até o Hospital Municipal para receber atendimento médico e confecção do Auto de Lesão Corporal. Posteriormente a mulher foi orientada sobre os procedimentos.

