Homem ameaça mulher com facão, dispara espingarda e policia é acionada em Altamira do Paraná

A Polícia Militar foi acionada para verificar uma situação de violência doméstica em um sítio na estrada da Rixa em Altamira do Paraná, por volta das 5h da madrugada desta quinta-feira (19). Uma equipe de Saúde do município também foi ao endereço para prestar atendimento à mulher.

No local, ela disse que na parte da tarde, seu marido a agrediu com um facão, a qual sofreu um corte no dedo. Já no período da noite, o homem novamente se apresentou agressivo e desta vez a ameaçou com uma espingarda. Segundo a mulher, para se defender ela chutou o marido, que efetuou um disparo, porém não a atingiu.

No momento do atendimento, o agressor não estava no local. A arma foi apreendida e apresentada na delegacia de Polícia Civil.

