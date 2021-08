Policia Militar recupera caminhão e gado roubado na região

Por volta das 17h desta quarta-feira (18), a Polícia Militar foi acionada por um homem que havia sido vítima de roubo entre os municípios de Malu e São João do Ivaí, fato este que ocorreu por volta das 11h.

A vítima relatou que transportava 30 cabeças de gado em seu caminhão Mercedes Benz quando foi rendida por quatro elementos que estavam num Ford/Fiesta, de cor prata. Segundo o motorista, após ser fechado pelo carro e rendido pelos bandidos, ele foi obrigado a entrar no carro, enquanto que dois deles entraram no caminhão e se evadiram.

Por volta das 14h, no município de Corumbataí do Sul, os indivíduos pararam o carro às margens da Rodovia PR-549, próximo a localidade Bairro dos Borges, onde permaneceram com a vítima até por volta das 17h.

Após tomar conhecimento do roubo, equipes da PM realizou patrulhamento e recebeu a informação de que o carro estaria no Distrito de Ourilândia. A equipe da Patrulha Rural foi até uma residência e localizou o carro na casa de um homem de 32 anos. Aos policiais ele disse que dois homens haviam deixado o carro na casa dele e que depois voltariam para pegar.

Diante dos fatos, o homem e o veículo foram encaminhados. Na delegacia, o homem teria entrado em contradição e foi autuado pelo delegado.

Ainda durante as buscas, uma equipe da PM foi até a cidade de Peabiru, onde havia informações dando conta que os animais roubados estariam numa chácara. Ao chegar na propriedade, os policiais verificaram que os animais roubados estavam soltos num piquete ao lado de uma mangueira. Ao chegar à residência para tentar contato, os policiais perceberam movimentação dentro da casa e o morador se evadiu pelos fundos.

Diante do risco de perder informações importantes para o andamento do processo, os policiais entraram na residência e localizaram uma espingarda calibre 28, um celular, uma quantia em dinheiro e a identificação de um homem. Logo na sequência, um jovem apareceu no local e se identificou como sendo filho do morador e acompanhou os procedimentos da polícia, sendo entregues a ele os pertences do seu pai, o qual ele disse não saber o paradeiro. Além disso, o rapaz disse que a chácara pertence a uma pessoa e está arrendada a um terceiro.

De acordo com o que foi apurado, estes nomes que já haviam sido identificados pela PM como possíveis envolvidos no crime. Logo depois, a vítima do roubo esteve no local e reconheceu o gado com a sua marcação. Como já estava tarde e os animais não tinham como ser transportados, uma equipe da PM ficou responsável pela guarda.

A arma de fogo apreendida na casa foi encaminhada à delegacia de Campo Mourão. Cabe ressaltar que o caminhão foi recuperado pela PM na cidade de Tuneiras do Oeste. Posteriormente será encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Barbosa Ferraz.



Na manhã desta quinta-feira o gado está sendo separado para ser devolvido ao proprietário.

11º BPM – Ubiratã Online

Publicidade: