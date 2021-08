Cafelândia sanciona lei que aumenta auxílio alimentação do Servidor Público em 66%

Prezando sempre pela valorização do Servidor Público, o município de Cafelândia, através do prefeito Culestino Kiara, sancionou nesta quinta-feira (19), a Lei 1786/2021 que institui o Auxílio – Alimentação no âmbito da Administração Pública Municipal. Com a nova Lei, que substitui a atual (Lei nº 1.767/2021) o servidor público terá um aumento de 66% no valor atual valor do auxílio.



Para o servidor que possui carga horária igual a 20 horas semanais o valor será de R$ 100,00; para o servidor que possui carga horária igual a 30 horas semanais R$ 150,00 e para o servidor que possui carga horária igual a 40 horas semanais R$ 200,00, aumentando dos atuais R$ 120. “Quero agradecer aos vereadores e ao Sindicato dos Servidores – Sismucaf – através do presidente Leonel, pelas conversas, reuniões e parcerias na construção desse novo auxílio alimentação ao funcionalismo público municipal. Sabemos que o funcionalismo merece muito mais, somos sabedores também do quanto a economia mudou nos últimos meses e o quanto o valor dos itens da cesta básica, do mercado subiram, por isso, esse aumento vem auxiliar nos gastos que os funcionários têm tido devido ao aumento dos gêneros alimentícios”, destacou o prefeito, Culestino Kiara.



A Lei, sancionada nesta quinta-feira, já está em vigor e o primeiro pagamento do auxílio com o novo valor será pago na folha do funcionalismo de setembro deste ano.

Prefeito de Cafelândia Culestino Kiara

