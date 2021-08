Municípios já podem se inscrever para o Pedala Paraná Solidário

Solidariedade sobre duas rodas: assim será marcado o dia 28 de agosto, quando serão inauguradas oficialmente as primeiras ciclorrotas do projeto Pedala Paraná, lançado no início do mês pela Superintendência Estadual do Esporte. Os municípios que têm interesse em participar do evento, que busca divulgar as rotas espalhadas por todo o Estado e arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social, poderão fazer sua inscrição até 27 de agosto.

A ação é promovida pela Superintendência de Esporte, em parceria com a Superintendência da Ação Solidária do Estado, a Central Única das Favelas (Cufa) e as secretarias municipais de Ação Social. Para participar os municípios devem entrar em contato com os escritórios regionais da Superintendência do Esporte.

A participação é aberta para qualquer cidade, mesmo que ainda não tenha uma rota cadastrada. Ao aderirem à ação, os municípios serão responsáveis pelo cadastramento dos grupos de ciclistas que participarão do evento, disponibilizando uma ficha cadastral nas secretarias ou diretorias municipais de Esporte.

COMO SERÁ

Serão disponibilizados vouchers confeccionados pela organização e entregues aos municípios. Eles devem ser distribuídos aos grupos de ciclistas no dia 28 de agosto, data do evento, às 9h, no local estabelecido pela cidade no Comitê Central de Organização (CCO). O controle e os registros ficarão a cargo da CCO do município, com supervisão da Regional do Esporte.

Com os vouchers em mãos, os ciclistas vão pedalar até os comércios e residências locais para mobilizar a população a doarem cestas básicas, alimentos individuais ou uma quantia em dinheiro para adquirir uma ou mais cestas básicas.

Cada item arrecadado será incluído no voucher do participante, que ao fim do percurso deve entregá-lo ao CCO. Na sequência, na apuração e contabilização dos dados, os municípios deverão buscar esses alimentos, que serão distribuídos pelos escritórios da Cufa ou pelas secretarias municipais de Assistência Social.

CERTIFICADOS

Todos os participantes do Pedala Paraná Solidário receberão certificados digitais por prestigiarem o evento – desde o município, os ciclistas, os estabelecimentos comerciais e os demais. Além disto, cada regional do Esporte participante ganhará uma ciclorrota.

O município campeão será escolhido através da proporcionalidade do número de cestas básicas arrecadadas. Para chegar ao resultado, o número total de cestas será dividido pelo número de habitantes da cidades, conforme o Censo de 2010. O vencedor será aquele que alcançar a melhor média.

A listagem dos colaboradores e grupos participantes será divulgada no site http://www.esporte.pr.gov.br.

PEDALA PARANÁ

O programa Pedala Paraná é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência do Esporte, com cooperação técnica com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), Detran-PR, Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Conciclo-PR), Sesc, Senac, Paraná Turismo e Paraná Projetos. Conta também com o apoio da Federação Paranaense de Ciclismo, Sebrae e municípios participantes.

Tiago Campos, diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte, responsável pelo Pedala Paraná, explica que, além de promover o esporte, o programa visa fomentar o turismo com as entidades parceiras, como Sebrae, que ajudarão na qualificação da rede de restaurantes e hoteleira, entre outros estabelecimentos. A previsão é que sejam instaladas 80 ciclorrotas em todo o Paraná.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (41) 3361-7769 ou encaminhadas para o e-mail adir.l@esporte.pr.gov.br.

Agência Estadual de Noticias

Publicidade: