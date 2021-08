Plantação de milho é destruída por incêndio em Cafelândia

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, no fim da tarde desta quinta-feira (19), para combaterem incêndio de grandes proporções em propriedade agrícola em área pertencente a Cafelândia.

De acordo com informações repassadas à reportagem, o fogo teve início no rolamento de uma máquina agrícola que estava na plantação de milho e se espalhou rapidamente pela área, queimando boa parte do cultivo e causando perdas.

Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram à dimensão das chamas. Aproximadamente 10 alqueires foram consumidos pelo fogo.

Familiares do dono da área informaram que o incêndio foi controlado por volta das 19h pelo Corpo de Bombeiros e por agricultores, que utilizaram equipamentos agrícolas para auxiliarem o trabalho dos militares.



Fonte: Catve

