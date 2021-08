Serviços online do Detran aumenta 70% no primeiro semestre do ano

O uso de serviços online do Detran/PR (Departamento de Trânsito do Paraná) por meio do portal do órgão e do aplicativo Detran Inteligente cresceu 70% no primeiro semestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 1.577.295 serviços efetivados por esses canais nos primeiros seis meses deste ano, contra 924.715 de janeiro a junho de 2020.

O aplicativo Detran Inteligente registrou um aumento de acessos de 113,5%, houve 10.631.076 acessos no primeiro semestre deste ano e 4.977.180 de janeiro a junho de 2020.

Por meio do portal www.detran.pr.gov.br o crescimento de serviços efetivados foi de 27,7%, com 19.549.186 acessos nos seis primeiros meses de 2021 e 15.428.160 em 2020.

Os números refletem a oferta de mais serviços digitais pelo Departamento. “Cada vez mais estamos aprimorando e ofertando mais serviços online. Quanto menos o cidadão precisar ir até uma unidade, melhor”, afirma o diretor-geral, Wagner Mesquita.

Com consequência natural, o número de atendimentos presenciais caiu 17,24%, um saldo muito positivo, segundo Mesquita, evitando que os cidadãos precisassem se deslocar até uma unidade, principalmente neste momento de pandemia.

“O ano de 2021 está sendo de grandes conquistas para o Detran/PR. Aperfeiçoamos os serviços online e avançamos em nossos projetos, como a liberação dos nossos pátios, e a criação do nosso Detranzinho, que vai levar educação de trânsito para as crianças”, destacou o diretor-geral.

AEN-PR

