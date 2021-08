Adolescente é apreendido após furtar ferramentas de obra em construção em Ubiratã

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar de Ubiratã depois de ter furtado diversas ferramentas de uma obra em construção na Av. Clodoaldo de Oliveira, na Vila Esperança.

Os policiais encontraram parte dos materiais na casa do jovem, logo depois que a vítima noticiou o furto de uma enxada, um serrote, um balde, uma colher de pedreiro, uma bomba de encher pneu, uma marreta, uma espátula, duas tesouras hidráulicas, um transformador e um saco de cimento e outro de cal.

A vítima informou que havia rastros suspeitos que davam em uma residência nas imediações. A equipe refez o caminho junto com a vítima e constatou as pegadas até muro de residência, onde foi possível observar parte das ferramentas no quintal.

Na casa, o adolescente disse que havia ido até a construção e pegou as ferramentas para fazer uma parede em sua casa, mas que parte das ferramentas informadas não estavam com ele e negou que tivesse furtado. Na sequência, a mãe do jovem chegou com uma nota fiscal e relatou que tinha ido comprar as ferramentas que o filho havia pego na obra e que iria repor.

No decorrer na ocorrência, o garoto mudou a versão e disse que sabia onde estavam o transformador e as tesouras. Os policiais foram até o local indicado, na rua Paraná e encontraram uma tesoura e o transformador. Já em outro endereço indicado pelo menos, na Rua Rio Grande do Sul, os policiais recuperaram a outra tesoura hidráulica.

Nestes dois endereços, os moradores foram identificados e qualificados no Boletim de Ocorrência.

11º BPM – Ubiratã Online

