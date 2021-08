Homem embriagado ameaça esposa e filho com canivete em Campina da Lagoa

Por volta das 17h30 desta segunda-feira (23), a Polícia Militar de Campina da Lagoa foi acionada para comparecer em uma residência na Rua Costa e Silva, onde uma mulher relatou que ela e o filho estavam sendo ameaçados pelo marido dela com um canivete.

No local, a solicitante disse que havia passado por um procedimento de hemodiálise e sua condição não foi respeitada pelo marido, que insistia em ouvir som com volume excessivo, o que impedia que ela descansasse. Diante disso, o filho do casal teria iniciado uma discussão com pai para que ele baixasse o som. Segundo ela, o marido estava embriagado e ameaçou ela e o filho de morte.

O canivete foi apreendido pela Polícia Militar. O acusado fugiu antes da chegada dos policiais. Foi realizado v patrulhamento, porém ele não foi encontrado.

11º BPM – Ubiratã Online

