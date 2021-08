Idosa perde 39 mil ao ajudar estelionatário dentro de agência bancaria

A Policia Militar foi acionada por volta das 14 horas desta segunda-feira (23), para comparecer a uma agência bancária na cidade de Campo Mourão, para atender uma situação de estelionato.

No local, uma idosa informou que havia sido abordada por um homem dentro do banco, o qual disse que era médico e solicitou ajuda dela para fazer uma transação bancária. A mulher não soube explicar de que forma o homem teve acesso ao cartão e à senha dela para realizar uma transferência bancária no valor de R$ 39 mil para uma conta-corrente em outro estado.

De imediato foram realizados os procedimentos administrativos junto à agência bancária, bem como registrado o Boletim de Ocorrência para providências futuras.

11º BPM – Ubiratã Online

