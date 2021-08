Mulher é agredida pelo ex-namorado e policia é acionada em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada nesta segunda-feira (23), por volta das 15h a comparecer no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde uma mulher vítima de violência doméstica havia dado entrada.

A mulher informou à equipe médica que havia sido agredida no dia 21 e se queixava de fortes dores no braço. Aos policiais, a mulher informou que no sábado estava em um bar no Distrito de Bela Vista quando teria sido agredida pelo ex-namorado. Ainda segundo a mulher, o dono do bar e a esposa também teriam participado das agressões.

Além disso, a vítima disse que o seu filho tentou defendê-la e também foi agredido. Ele teve lesões na cabeça, porém ainda não havia registrado o Boletim de Ocorrência.

