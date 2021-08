Paraná ultrapassa marca de 10 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19

O Paraná alcançou nesta terça-feira (24) uma nova marca na campanha de vacinação contra a Covid-19 ao ultrapassar 10 milhões de doses aplicadas. Até o momento, 7.017.431 pessoas foram imunizadas com a primeira dose (D1) e 2.985.049 com as duas (D2) ou o imunizante de dose única (DU), completando a cobertura imunológica. Em números absolutos, já chegaram aos braços dos paranaenses 10.002.480 vacinas. Os números são do Vacinômetro nacional, ferramenta disponibilizada e atualizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Mais uma marca expressiva que o Paraná alcança. São mais de 10 milhões de aplicações, algo muito relevante. Isso vai fazer com que a luz no fim do túnel, o caminho para o fim da pandemia, fique cada vez mais próximo. Mas não podemos esmorecer. O momento, em razão das diferentes variantes do vírus, pede foco nas medidas sanitárias, como o distanciamento social, e, claro, vacina, vacina e mais vacina”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O painel revela também que 7.332.878 moradores do Estado tomaram a D1 ou a dose única (DU). Ou seja, 84% do público-alvo (8.720.953), formado por pessoas com 18 anos ou mais, receberam ao menos uma dose – a meta do Governo do Estado é chegar a 100% desta faixa etária até o fim de setembro.

Além disso, 2.985.049 pessoas, ou 34,22% do público adulto, já completaram a imunização. “É importante ficar atento aos calendários dos municípios e também não perder a data de aplicação da segunda dose. É preciso fechar esse escudo imunológico para reduzir a multiplicação do vírus e salvar mais vidas”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

GRUPOS – O vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS) mostra que a imunização completa já atinge quase a totalidade da população de alguns grupos e faixas etárias. Entre eles estão os trabalhadores da saúde (100%); as pessoas na faixa dos 70 aos 74 anos (99,72%); dos 65 aos 69 anos (99,59%); dos 75 aos 79 anos (99,39%); com mais de 80 anos (92,92%); pessoas com idades entre 60 e 64 anos (89,56%) e indígenas (85,95%).

MUNICÍPIOS – Os municípios que mais aplicaram vacinas na população, em quantidade absoluta de doses, foram Curitiba (1.762.817); Londrina (491.891); Maringá (440.967); Cascavel (280.543); Ponta Grossa (263.101); São José dos Pinhais (244.674); Foz do Iguaçu (243.356); Colombo (194.698); Paranaguá (154.152) e Guarapuava (131.440).

Ainda segundo o vacinômetro do SUS, o Ministério da Saúde destinou ao Paraná 12.432.420 doses de imunizantes, sendo que 11.359.690 já foram entregues e 1.072.730 estão em processo de distribuição. Logo que chegam ao Estado, as vacinas são recebidas e divididas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), para serem encaminhadas rapidamente aos municípios sedes das 22 Regionais de Saúde.

