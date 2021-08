13.855 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Ubiratã

13.855 ubiratanenses já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Desses, 4.783 também já receberam a segunda dose.

Se você tem 24 anos ou mais e ainda não tomou a vacina, vá até o Centro Cultural de Ubiratã, localizado na Rua Floriano Peixoto, ao lado da Câmara Municipal de Vereadores, onde acontece a vacinação.

A vacina é a única arma comprovada para enfrentarmos a doença. Vacinar-se é um ato de amor com você, com seus amigos e familiares e sobretudo um ato de cidadania, pois somente com a vacinação em massa da nossa população podemos diminuir o assustador número de mortes que nos acomete a cada dia.

Ubiratã Online

Publicidade: