Jovem morre após capotar carro em perseguição e PRF apreende 800 kg de maconha em Ubiratã

Um jovem morreu após capotar carro em perseguição policial na manhã desta quinta-feira (26), no km 421 da BR 369, em Ubiratã. A PRF apreendeu com ele cerca de 800 quilos de maconha.

De acordo com a PRF, o motorista desobedeceu a ordem e fugiu pela rodovia, ele foi acompanhado por viaturas da PRF e PM. Após cerca de 15 quilômetros de fuga, o condutor perdeu o controle da camionete saiu da pista e capotou.

Durante a capotagem, o motorista foi ejetado do veículo, pois não usava o cinto de segurança, e foi lançado em uma plantação.

O socorro médico da empresa concessionária foi acionado de imediato e compareceu ao local, todavia o suspeito de Foz do Iguaçu, com 23 anos de idade, não resistiu aos ferimentos do acidente e morreu na ambulância.

Além da grande quantidade de droga, foram encontradas dentro do veículo várias placas clonadas, o que indica que a Strada é produto de furto ou roubo.

O carro e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Ubiratã.

Fonte: Catve

