Motorista de caminhão morre carbonizado na rodovia PR-151

Um caminhoneiro morreu e outro ficou ferido durante uma batida frontal entre dois caminhões, no km 364 da PR-151, em Palmeira, região dos Campos Gerais. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local atendendo a ocorrência.

Segundo informações apuradas no local, o condutor que sobreviveu ao acidente relatou que seguia na rodovia, sentido Palmeira, quando avistou o outro caminhão vindo em sua direção sem ter tempo suficiente para evitar a batida frontal. Após o acidente, ele conseguiu sair do caminhão e pedir socorro. Enquanto isso, as chamas se espalharam rapidamente e consumiram os dois veículos.

Apenas uma perícia irá confirmar, mas a suspeita é que o segundo motorista ficou inconsciente depois da batida e acabou morrendo carbonizado dentro do próprio veículo. A identificação da vítima ainda não foi confirmada pelas autoridades.

O motorista sobrevivente foi encaminhado para a UPA Santana em Ponta Grossa. O veículo do Corpo de Bombeiros conseguiu controlar e apagar o fogo dos caminhões.

