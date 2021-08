Pai é preso pelo estupro do próprio filho de 5 anos no Paraná

Um homem foi preso pelo estupro do próprio filho, de 5 anos, dentro de uma marcenaria no Bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Ele reagiu à abordagem policial com chutes e xingamentos, inclusive acertando um chute no rosto de um policial militar.

De acordo com o relato recebido de um dos moradores da região, que preferiu não ser identificado, a polícia teria ido até o local após denúncias de vizinhos que ouviram gritos de uma criança vindo do estabelecimento e que registraram em vídeo o pai abusando do filho, que seria autista.

Ainda de acordo com o morador, o suspeito detido é conhecido pelo histórico de abuso de drogas e a vítima teria passado três dias dentro do imóvel citado.

Segundo informações da Polícia Militar, a avó paterna foi chamada para ser tutora da criança e o conselho tutelar foi notificado e ficou de adotar medidas sobre o caso.

O homem foi algemado e levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. A Polícia Civil investiga o caso.



