Mulher é agredida pelo marido durante churrasco em Campina da Lagoa

A equipe da Policia Militar foi acionada por volta das 21h40 desta quinta-feira (26), para comparecer no Distrito Salles

de Oliveira, onde um homem estaria agredindo a mulher.

No local, a vítima informou que estava fazendo um churrasco em casa quando houve um desentendimento com o marido, que a agrediu e também teria tentado acertá-la com um tijolo.

A mulher disse que após as agressões o marido pegou uma espingarda carregada e saiu com um veículo Gol.

A equipe realizou patrulhamento nos possíveis endereços em que poderia estar o agressor, porém ele não foi localizado.

A vítima compareceu ao Hospital Nossa senhora das Graças para a confecção do Laudo de Lesões Corporais, sendo atendida pelo médico de plantão que constatou escoriações na região frontal da cabeça.

11º BPM – Ubiratã Online

