Dois jovens morrem em grave acidente na BR 369

Um gravíssimo acidente terminou com duas pessoas mortas e outras cinco feridas, na madrugada de hoje (28), na BR 369, em Corbélia.

Segundo as informações, o acidente envolveu um Fiat Idea e uma caminhonete Hilux.

Os dois veículos seguiam em sentidos opostos da via quando ao chegarem próximo a entrada de Corbélia, aconteceu a batida frontal.

Carro e caminhonete ficaram completamente destruídos.

Na caminhonete cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas para unidades hospitalares.

Já no veículo os dois ocupantes o motorista do carro Daniel Frison, de 20 anos e o passageiro Franklin Renato Frison Paluske, de 27 anos morreram no local.

Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.

Atualização:

A Polícia Rodoviária Federal atualizou os encaminhamentos das vítimas.

O motorista da caminhonete de 50 anos e dois passageiros de 37 e 48 anos foram levados com lesões graves, para o HU de Cascavel.

Outros dois passageiros de 28 anos foram atendidos e regulados para a UPA de Corbélia.

Fonte: Catve

