Bandeira vermelha 2 pode ter alta de cerca de 50% em setembro

Nesta sexta-feira (27), o deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados Marcelo Ramos (PL-AM) usou as redes sociais para anunciar que o governo encaminhará à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) um pedido de reajuste da bandeira vermelha patamar 2, taxa extra cobrada na conta de luz.

Desde julho deste ano, esta taxa é de R$ 9,49 por 100 kW. Após o novo reajuste previsto, pode ser de R$ 24,00 ou R$ 14,00 por 100 kWh. A decisão da Aneel deve ser anunciada na próxima semana.

Marcelo Ramos atribuiu o pedido de reajuste da bandeira vermelha 2 à crise hídrica. Segundo a Aneel, agosto foi um mês de severidade para o regime hidrológico do Sistema Interligado Nacional (SIN), uma vez que o registro sobre das principais bacias hidrográficas continuou entre os mais críticos do histórico.

“A perspectiva para setembro não deve se alterar significativamente, com os principais reservatórios do SIN atingindo níveis consideravelmente baixos para essa época do ano”, disse a agência em comunicado.

