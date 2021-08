Homem é esfaqueado em Cafelândia

A Policia Militar de Cafelândia foi acionada por volta das 16h30, deste domingo (29), para comparecer na Rua Cecilia Roecker, onde segundo informações havia um homem ferido com golpes de faca.

No local, o homem informou que estava na varanda da sua residência quando 02 elementos, que segundo ele são desconhecidos, chegaram cada um com uma faca e começaram a agredi-lo resultando em duas lesões no abdômen e uma no antebraço.

Neste momento sua esposa correu do interior da casa em busca de ajuda, fazendo com que os dois indivíduos também fugissem deixando cair uma das facas que portavam.

Diante dos fatos o Boletim de Ocorrência (BO) foi confeccionado e encaminhado juntamente com o objeto para Delegacia de Policia Civil para as devidas providencias e a vitima ao PAM para receber atendimento médico.

Fonte: GR Informações

