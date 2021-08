Jovem faz manobras perigosas, é denunciado e moto acaba apreendida em Ubiratã

Após várias denúncias na tarde deste domingo (29), dando conta que um motociclista estaria realizando manobras perigosas em via pública, os policiais realizaram patrulhamento pela área central e visualizaram uma CB 300 de cor amarela, com as mesmas características que constavam nas denúncias, e efetuaram a abordagem.

Foi verificado que o condutor, um jovem de 21 anos, não possui CNH, bem como a motocicleta apresentava algumas irregularidades no escapamento e também estava com documentação pendente de pagamento.

Ele foi recolhida e encaminhada ao pátio da 2ª Cia para serem tomadas as medidas cabíveis.

11º BPM – Ubiratã Online

