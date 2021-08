Motorista embriagado é preso após causar acidente em Ubiratã

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Militar por embriaguez ao volante na noite deste domingo (29), após se envolver num acidente.

Ele conduzia um VW/Gol e teria se envolvido numa colisão com uma motoneta. Não houve feridos, porém o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez e foi submetido a teste do etilômetro, o qual aferiu 0,89 mg/l. Além disso, a CNH dele estava irregular.



Diante dos fatos, homem foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

11º BPM – Ubiratã Online

Publicidade: