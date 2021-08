Mariluz: Bandidos explodem caixas eletrônicos de agência bancária

Pelo menos oito bandidos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos da agência do Banco Itaú, na cidade de Mariluz. A ação ocorreu na madrugada desta terça-feira, por volta da 3 horas. A agência fica localizada na Avenida Marília.

Os criminosos também atiraram na porta da prefeitura, possivelmente numa tentativa de intimidar as forças de segurança. Também fizeram vários disparos desde o momento em que chegaram à cidade, usando um veículo Santa Fé e um Fiat Palio Weekend.

De acordo com as informações, os ladrões explodiram três caixas eletrônicos, mas apenas um deles o compartimento de dinheiro foi atingido. A Polícia Militar não tem a informação se eles conseguiram ter acesso ao dinheiro do caixa.

Na fuga o bando espalhou pregos (miguelitos) pela rodovia de acesso à cidade para atrapalhar a ação da polícia. O major Cláudio, do 7º Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste esteve no local para acompanhar o desdobramento da ocorrência.

“Depois de muitos anos tivemos essa ocorrência com explosivos em Mariluz, mas felizmente não houve nenhum policial ou cidadão de bem feridos. Já foram mobilizados cercos com apoio de policiais de toda a região na tentativa de prender esses criminosos”, disse o major em entrevista ao Umuarama News.

Segundo ele, o Fiat Palio teria sido incendiado pelos bandidos em uma área rural de Goioerê.

Fonte: Goionews

