Homem é preso por embriaguez ao volante em Ubiratã

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar por embriaguez ao volante, por volta das 22h30 dessa terça-feira (31), na Rua Iguaçu.

O motorista, que conduzia um Ford/Fiesta, foi submetido ao teste do etilômetro, o qual indicou 0,87 mg/l.

A ação teve início quando uma equipe da PM estava em atendimento de ocorrência e visualizou o motorista do carro realizar uma manobra brusca (cantar pneus) no cruzamento da Avenida Brasil com a Parigot de Souza. Logo na sequência, os policiais saíram em patrulhamento e localizaram o carro entrando em uma garagem.

O condutor, ao ser abordado, apresentava forte odor etílico e admitiu que havia bebido. Após realizar o teste do etilômetro e constatar a embriaguez, o homem foi detido e encaminhado à delegacia.

11º BPM – Ubiratã Online

