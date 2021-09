Informe da dengue registra 18 novos casos no Paraná

Mais 18 casos de dengue foram registrados no Paraná, de acordo com o boletim semanal divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira (31). Os dados são do 3º Informe Epidemiológico do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

O documento registra o total de 28 casos da doença no Paraná, confirmados em Foz do Iguaçu (5), Londrina (3), Medianeira (3), Santa Isabel do Ivaí (2), Cafelândia (2), Jataizinho (1), Florestópolis (1), Cambé (1), Sarandi (1), Maringá (1), Santa Cruz Monte Castelo (1), Paranavaí (1), Paraíso do Norte (1), Japurá (1), Serranópolis do Iguaçu (1) e Castro (1).

Há, ainda, 915 casos em investigação, sem registro de óbito neste período. O boletim apontou, ainda, que ocorreu um aumento de 90,54% no número de notificações de dengue, passando de 740 para 1.410. Até agora, 125 municípios registraram notificações. São 38 a mais do que na semana anterior. Das 22 Regionais de Saúde no Estado, 21 tiveram notificações.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, alerta sobre a importância de a população ficar atenta a possíveis focos de transmissão, principalmente agora que as notificações quase triplicaram.

“Apesar do momento que passamos ser de atenção à Covid-19, não podemos deixar de lado a dengue. É uma doença grave, por isso precisamos da colaboração de todos. Deixar ambientes internos e externos limpos favorece a eliminação dos focos do mosquito. Precisamos nos cuidar”, afirmou.

Agência Estadual de Notícias

