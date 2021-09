PRE intensificará fiscalizações durante o feriado de Independência

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), iniciará a Operação Independência nesta sexta-feira (3), em todo o Paraná, com foco na prevenção de acidentes de trânsito e ações de segurança pública, por meio de fiscalização com etilômetros e radares, inclusive os etilômetros passivos.

Além destes recursos, o aplicativo GIT-Mobi será utilizado para autuar infratores de maneira online, com os celulares repassados recente pelo DER ao Batalhão de Policia Rodoviária e que estavam sendo configurados pela DDTQ/PMPR para o uso policial.

Na região Noroeste do Estado, equipes serão alocadas em ponto estratégicos, visando coibir as infrações de transito e principalmente, a fiscalização do excesso de velocidade que seria um dos grandes fatores dos acidentes nas rodovias estaduais.

No litoral será reforçada inclusive em torno do ferry boat. O comando do BPRv orienta aos condutores que dirijam com cautela e respeitem os limites de velocidade.

