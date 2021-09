Vizinho se incomoda com som alto e aciona a policia em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã, foi acionada por volta das 2 horas desta quinta-feira (02), para comparecer na Rua Pedro de Oliveira, no centro, onde teria uma situação de perturbação do sossego.

No local, o homem informou que o vizinho sempre promove algazarra e som alto. Em contato com o vizinho, este disse que apenas estavam conversando e que o som já havia sido desligado.

No momento do atendimento da ocorrência, a esposa do noticiado passou mal e desmaiou. Rapidamente a equipe da PM acionou o Samu, que esteve no local e encaminhou a mulher para a Santa Casa.

As partes envolvidas foram orientadas no local sobre os procedimentos.

11º BPM – Ubiratã Online

Publicidade: