Historeando: Conheça “A Ilha das Bonecas”

Conheça "A Ilha das Bonecas"

Quando você visitar o México, reserve um dia para conhecer a Ilha das Bonecas. Ou Isla de las Munecas, como dizem em espanhol. O lugar não é só assustador, mas macabro. Cheio de bonecas deformadas, espalhadas em árvores e na casa da única pessoa que morou ali

Localizado a 17 quilômetros da Cidade do México, a Ilha das Bonecas, conta com milhares de bonecas espalhadas pelo ambiente e, por sofrerem com as marcas do tempo, estão em estado de decomposição.

Foto: Don Julian Santana Barrera (antigo zelador da ilha)

COMO A LENDA COMEÇOU

Os moradores dizem que foi o zelador da ilha o autor da história que envolve os mistérios por lá. Seu nome era Don Julian Santana Barrera, ele encontrou uma garota se afogando em circunstâncias misteriosas, tentou salvá-la, mas infelizmente não conseguiu. Pouco depois, ele viu uma boneca boiando nas águas e deduziu que fosse da garota. Pegou então a boneca e a pendurou numa árvore, como uma forma de mostrar respeito e apoiar o espírito da menina.

Contudo, muitas pessoas questionam a história de Julian e não acreditam que a tal garota tenha mesmo existido. Concluem que Julian fabulou a história sobre a garota como forma de distrair sua solidão. Quem o conheceu afirma que ele era muito esquisito e perturbado. Dizem que isto se deu algum tempo depois que ele encontrou a garota morta, talvez pelo fato de não ter conseguido salvá-la. Ele se assombrava com a boneca que havia pendurado na árvore e dizia ser o espírito da garota ativo na boneca. Passou então a buscar mais bonecas e espalhar por toda a ilha, ficando cada vez mais assombrado.

Após 50 anos colecionando bonecas e as pendurando na ilha, Julian foi encontrado morto, afogado no mesmo lugar onde afirmava ter encontrado a garota.

Os moradores locais dizem que a ilha é um lugar encantado. Após a morte de Julian em 2001, o local tornou-se uma atração turística, onde os visitantes trazem mais bonecas. A ilha ficou muito famosa e virou motivo de muitos artigos, iguais a este, inclusive sendo destaque até mesmo em programas de TV.

Embora não se tenha uma certeza absoluta de que a ilha seja mesmo assombrada, que essas testemunhas estão exagerando nos seus contos, mas a verdade é que, a Ilha das Bonecas é, sem sombra de dúvidas, um lugar muito assustador e misterioso.

Atualmente, o sobrinho de Don Julián cuida da ilha e um passeio para conhecer as bonecas custa US$ 75 (cerca de R$ 403).

