338 Mil doses da vacina Coronavac que viriam ao Paraná são devolvidas ao Instituto Butantan

Parte de um lote da vacina Coronavac, que o Paraná receberia neste sábado (04), precisou ser devolvida a São Paulo, neste domingo (05), após decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). São 338 mil doses que vão precisar passar por verificação, já que foram produzidas em uma planta fabril do Instituto Butantan ainda não aprovada e autorizada para uso emergencial.

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) informou em nota que “recebeu 187.800 doses da Coronavac neste sábado (4). O outro lote (202108112H), com 338.200 doses da Coronavac (em parceria com a farmacêutica Sinovac), que estava previsto para chegar ao Paraná, e teve que retornar para São Paulo, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar a verificação da carga em razão da mudança no processo fabril do imunizante no Instituto Butantan.

O Paraná já havia recebido também do Ministério da Saúde o lote (L 202106038), com 3.200 doses da Coronavac, que também foram envasadas neste mesmo procedimento pelo Butantan, e que foram descentralizadas para as Regionais de Saúde nos dias 28 de julho e 13 de agosto.

A Sesa disse que aguarda orientações da Anvisa e do Ministério da Saúde para ver quais são os procedimentos com estas 3.200 doses já recebidas e reforçou que não há motivo para alarmismo, pois as vacinas fabricadas pelo Instituto Butantan são seguras e eficazes contra o coronavírus.

O Paraná já aplicou mais de 11 milhões de doses, de quatro imunizantes diferentes, e segue firme da campanha de vacinação.

Fonte: Ric Mais

