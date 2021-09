53 celulares contrabandeados são apreendidos com casal em Moreira Sales

A Policia Militar realizava patrulhamento pela Zona Rural de Moreira Sales, em busca de pistas de veículos roubados em Mariluz, quando avistou um veículo Gol, de cor branca, no meio de uma plantação de eucaliptos.

No veículo estavam um rapaz de 23 anos e uma adolescente, sendo que na revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com eles. Na busca realizada no veículo, os policiais localizaram dentro de uma mala 53 aparelhos de telefone celular contrabandeados do Paraguai.

O jovem que conduzia o veículo contou que pegou os telefones em Guaíra e iria entregá-los em Tuneiras do Oeste.

Desta forma, o veículo e a carga de celulares foram apreendidos. O casal foi liberado.

7º BPM – Ubiratã Online

