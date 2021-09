Jovem é morto a tiros em Mariluz

Na manhã de hoje, (segunda-feira), por volta das 11h, A Policia Militar de Mariluz estava em patrulhamento na manhã desta segunda-feira (06), quando recebeu um chamado para deslocar até o local onde havia um jovem ferido por arma de fogo.

No local, a equipe do pronto atendimento da cidade já estava prestando os atendimentos, constatando o óbito do menor de idade.

Testemunhas relataram apenas que ouviram cerca de três disparos de arma de fogo e quando foram ver, o rapaz já estava caído no chão. A vítima apresenta um ferimento na região da nuca e outro no tórax. Não foram localizados estojos de munição no local.



O adolescente possuía passagens policiais por uso de drogas, roubo, lesão corporal, e já havia sido vítima de um disparo de arma de fogo no abdômen no dia 22 de agosto deste ano. A equipe policial realizou o isolamento do local e acionou os órgãos competentes, os quais realizaram os procedimentos de praxe.

