Pele é operado para retirar tumor do Cólon; Diz estar “Muito bem”

O tricampeão mundial Pelé informou nesta segunda-feira (06), que foi submetido a uma cirurgia no sábado para retirada de um tumor no cólon direito identificado em exames realizados na semana passada, e afirmou estar se sentindo muito bem.

“No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana”, disse Pelé em sua conta no Instagram.

“Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem”, afirmou Pelé, de 80 anos. “Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos”

Pelé foi hospitalizado na semana passada em São Paulo para ser submetido a exames de rotina que, segundo o ex-jogador, não tinham sido realizados antes devido à pandemia de Covid-19.

O tricampeão mundial com o Brasil nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970 está passando a maior parte do tempo em casa no Guarujá (SP) para se proteger da pandemia de Covid-19.

Ele foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos para tratar problemas de saúde, e caminha com dificuldades devido a um problema no quadril que já exigiu duas cirurgias.

Em 2019, Pelé passou alguns dias internado em um hospital de Paris para tratar um quadro de infecção urinária diagnosticado depois de participar de um evento na cidade ao lado do atacante do Paris Saint-Germain e da seleção francesa Kylian Mbappé.

Além disso, Pelé já esteve hospitalizado nos últimos anos devido a problemas na próstata e no rim.

Fonte: Ric Mais

