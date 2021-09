Acidente na BR 369 deixa uma pessoa morta e duas gravemente feridas

Um grave acidente envolvendo dois carros resultou em uma pessoa morta e duas gravemente feridas na BR 369, entre Cascavel e Corbélia, na noite desta terça-feira (07).

Segundo informações, um veículo Chevrolet Colbalt e o Renaut Sandero bateram violentamente próximo ao KM 504. O motorista do Sandero morreu na hora.

Socorristas da concessionária que administra a rodovia foram mobilizados para prestarem os primeiros socorros aos dois, de 31 e 39 anos, ocupantes do Cobalt – cujo motorista ficou encarcerado. Os carros, com placas de Corbélia, ficaram destruídos no impacto. Socorristas do Samu e Defesa Civil prestaram apoio no atendimento aos feridos.

A vítima fatal foi identificada como Juniclei Ramos Dain, de 31 anos. O Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel foi mobilizado para fazer o recolhimento do corpo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e controlou o tráfego na via durante o atendimento da ocorrência.

Informações Catve

