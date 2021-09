Homem morre após ser baleado em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada na noite desta quinta-feira (09), para atender uma ocorrência no Distrito de Herveira, onde segundo informações, um homem havia sido baleado.

No local, a policia constatou que Valdinei Ferreira da Silva (39 anos), havia sido baleado enquanto estava na sua residência e que o autor do crime já teria alguns desentendimentos com a vítima.

O home foi socorrido por populares, mais não resistiu, entrando em óbito a caminho do hospital.

Após colher informações as Policias Civil e Militar, se deslocaram até a residência do suspeito de ter cometido o crime. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Policia Civil para que seja tomadas as providências cabíveis.

Esse foi o segundo homicídio registrado em 2021 na cidade de Campina da Lagoa.

