Ubiratã Auto Peças: Carros rebaixados – Porque você não deve modificar o seu carro

Desde sua invenção, o automóvel é objeto de desejo, com seus donos loucos por eles. Há quem cuide e zele tanto como se o mesmo fosse um membro importante da família.

O amor é tanto que muitos motoristas apaixonados querem fazer de seu bem algo único, e por isso procuram diferentes formas de deixá-lo ainda mais especial e personalizado. E uma das mudanças estruturais preferidas pelos proprietários são os carros rebaixados.

Mas você sabia que essa prática não é nada recomendada? Entenda o porquê lendo o artigo que preparamos especialmente para você. Boa leitura!

O que é um carro rebaixado?

Quando opta por rebaixar o carro, o dono do veículo está permitindo que o sistema de molas e amortecimento seja alterado. Essa modificação visa deixar o centro de gravidade do carro mais próximo do solo. Essa mudança pode alterar o desempenho do carro, tornando-o mais próximo de um esportivo – com a esperança de ter a aerodinâmica e estabilidade beneficiadas com essa mudança.

Para ficar mais claro: existem dois tipos de molas para suspensão. As fixas, que são as mais comuns, e as chamadas móveis, que permitem que o carro altere a sua altura com relação ao solo. Esse segundo tipo só pode ser usado em um veículo quando instalado diretamente de fábrica – ou seja, não pode ser instalada em um veículo que tem as molas fixas.

Assim, o que costuma acontecer, são proprietários que buscam cortar as molas fixas, para obter essa redução na altura do veículo.

No entanto, a legislação brasileira tem termos bem claro no que diz respeito à esse tipo de modificação.

O que a lei diz sobre carros rebaixados?

Para a legislação brasileira de trânsito, os carros rebaixados são considerados veículos que sofreram alterações em suas características originais. Assim, devem se submeter a certas regras, bem como vistorias e testes de segurança.

Riscos para a segurança

Um dos principais riscos que o rebaixamento traz para os carros é o fato de que mais baixos, os parachoques estão fora dos padrões de segurança.

Isso quer dizer que, por exemplo, numa colisão entre dois veículos, um rebaixado e o outro comum, os maiores danos estruturais serão sentidos no modelo modificado. Assim, os carros rebaixados tendem a deformar mais, uma vez que suas linhas de choque estão fora do projeto original.

Outro ponto, é o fato de que os carros rebaixados sofrem com o desgaste natural de algumas peças mais acelerado. Assim, podem haver quebras do amortecedor, por exemplo, com o carro em movimento. Um acontecimento desses pode gerar acidentes fatais, especialmente em altas velocidades.

Inclusive, até questões mais simples, como o uso de um macaco ou a necessidade de um reboque se tornam complicadas em carros rebaixados. Na verdade, de acordo com o quão baixo está o assoalho do carro, é impossível realizar qualquer uma dessas ações.

Desgaste Precoce

Além de toda a questão de segurança, que é primordial, outro grande fator negativo dos carros rebaixados é que o seu desgaste acaba sendo bem maior. Isso porque as alterações de altura tendem a exigir bem mais de peças que foram projetadas para trabalhar de acordo com a configuração original.

Sem contar o fato de que os pneus também serão muito mais exigidos, o que com certeza diminuirá em um bom tempo sua vida útil.

Problemas na hora da revenda/seguro

Já não fossem suficientes todos esses pontos negativos, os donos de carros rebaixados também podem encontrar problemas na hora de revender seus veículos.

Isso porque, embora haja um investimento feito no carro para suas alterações, o mercado costuma ter uma percepção de valor menor sobre ele. E isso se justifica especialmente pelos fatores citados anteriormente, como o desgaste de peças e a fuga do projeto original.

Agora que você já sabe quais são os pontos negativos de rebaixar o carro, pode analisar se vai valer a pena. Nossa dica é: procure manter essa característica de seu automóvel intacta se tem planos futuros de vende-lo.

