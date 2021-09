Vaca roubada é encontrada dentro de carro abandonado em estrada rural

A Polícia Militar encontrou uma vaca dentro de um carro abandonado em uma estrada rural de Terra Rica (a 131 quilômetros de Maringá). O animal havia sido furtado de uma propriedade rural da região, segundo a PM.

As equipes foram até o local após uma denúncia de um policial aposentado. De acordo com a testemunha, dois veículos haviam sido abandonados na área rural.

Na estrada, os policiais encontraram um Ford Ka com uma vaca escondida na parte traseira do veículo. Enquanto atendiam a ocorrência, as equipes receberam o chamado de uma mulher, que relatou que duas vacas tinham sido furtadas da propriedade dela.

De acordo com a polícia, pelas características repassadas pela vítima, um dos animais era o localizado dentro do carro abandonado. A vaca, segundo a PM, já estava morta.

Ainda durante revista pela área, as equipes encontraram um segundo carro, um Chevrolet Monza, totalmente carbonizado.

Os dois veículos foram guinchados pelos policiais. O Ford Ka foi para a delegacia de Terra Rica e o Monza para a delegacia de Paranavaí.

