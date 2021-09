Vem aí o maior ATACAREJO da região – BONIATTI ATACADISTA

A família Boniatti está trazendo para Ubiratã uma MEGA NOVIDADE, se trata do maior ATACAREJO da região, o BONIATTI ATACADISTA.

Este empreendimento será destinado a todos os públicos, atendendo o consumidor tanto no atacado quanto no varejo.

De acordo com Sergio Babinski, diretor do grupo, o novo empreendimento tem 7.000 m2, incluindo 120 vagas de estacionamento e 6 salas comerciais. “Além do espaço amplo, comodidade e variedade de produtos, também iremos proporcionar preços diferenciados para nossos clientes, donas de casa, donos de mercearias, lanchonetes, restaurantes, dentre outros, sem mais que eles precisem buscar seus mantimentos ou produtos fora da nossa cidade.”

“Estamos investindo mais de 20 MILHÕES nesta obra, por acreditar no potencial de crescimento da nossa cidade, trazendo muitas novidades e também um grande diferencial em preço, atendimento, autosserviço e experiência de compra, focando em todos os públicos, desde pequenos a grandes comerciantes e consumidores finais”, explica Rodrigo Boniatti, diretor da empresa.

É com grande expectativa e fervor que o BONIATTI ATACADISTA vem aí, o Campeão dos preços baixos.