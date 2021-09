Após cair 10 metros e ficar desaparecido por 6 dias; montanhista e resgatado no Pico Paraná

Um homem de 27 anos foi resgatado neste domingo (12) após passar seis dias desaparecido no Pico Paraná, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi encontrado num local de difícil acesso e estava com ferimentos, após ter caído de uma altura de dez metros.

Os socorristas encontraram o homem debilitado, sem comida e com sinais de desidratação. Mesmo assim, a vítima conseguiu caminhar até o ponto de apoio onde embarcou num helicóptero que o levou ao hospital.

O montanhista desapareceu no final da tarde da última segunda-feira (6) quando se distanciou do grupo com o qual havia começado a trilha e seguiu até o cume do Pico Paraná.

Ferido e desorientado, o homem ficou no meio da mata até ser resgatado pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa) e Grupo de Operação de Socorro Tático (Gost) do Corpo de Bombeiros.

Fonte: Ric Mais

