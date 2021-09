Gados são roubados de Propriedade Rural em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada na tarde de sábado (11), por um senhor identificado pelas iniciais J. C. G., segundo ele 05 cabeças de gado haviam sido roubadas de sua Propriedade Rural.

O homem relatou que ao realizar a contagem do gado no período da manhã manhã, percebeu que haviam sumido os animais que são avaliados em R$ 3,500 aproximadamente cada um.

No local foi constatado marcas de pneus e que parte da cerca havia sido cortada, também haviam pegadas e fezes dos animais.

Os animais são marcados com as letras JC. Qualquer informação devem ser repassada a Polícia Militar de Campina da Lagoa pelo telefone 3542-1549, 44 9 8418-7513 ou através do 190.

