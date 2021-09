Homem agride esposa; oferece droga para os filhos e acaba preso em Nova Aurora

A equipe da Policia Militar e Conselho Tutelar de Nova Aurora foram acionados após uma mulher e seus três filhos serem agredidos na Rua Salgado Filho, no centro da cidade.

No local, os policiais avistaram uma criança no portão em desespero. Em contato com a vítima, a mesma relatou que seu companheiro de 35 anos, agrediu com socos, ponta pés e ameaçou colocando uma faca no seu pescoço.

Ainda segundo a mulher o homem ofereceu cocaína para as crianças dentro da residência. A droga estava em cima da mesa da cozinha , totalmente exposta. No local foi encontrado um papelote contendo a cocaína, pesando aproximadamente uma grama e uma porção de maconha, pesando aproximadamente duas gramas, uma faca usada para cortar a droga e uma faca tipo punhal usada na ameaça a mulher. O nariz do autor estava com cocaína.

Diante do fato foi dado voz de prisão ao autor, sendo algemado e durante a confecção do boletim ele negou os fatos citados, dizendo que havia chegado á residência há poucos instantes. Ele ainda relatou que quando sair da cadeia ia acabar com a vida da mulher.

O homem e os produtos apreendidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com o presente boletim para que se adotem as medidas cabíveis.

